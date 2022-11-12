Kalyon Holding’ten rekor fidan dikimi

KALYON Holding, sürdürülebilir bir yaşam vizyonu, doğaya, doğanın tüm canlıları ve topluma sorumlu bir marka anlayışıyla Türkiye'yi ağaçlandırmaya devam ediyor. Grup şirketleriyle birlikte toplam 10 milyon 319 bin 470 adet fidan diken Kalyon Holding, Türkiye'nin en fazla ağaç diken grubu unvanını koruyor. Öte yandan Kalyon PV tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir enerji sektöründe etki yaratabilecek, ölçeklenebilir teknoloji çözümleriyle buluşmayı hedefleyen SolarUp Hızlandırma Programı'na yüzden fazla başvuru oldu. Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi "Kalyon PV, Türkiye'de bugüne kadar alanında yapılmış en büyük yatırım" dedi

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