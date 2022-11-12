Mauro Icardi, Türk kahvesini pazarlayacak

GALATASARAY'IN PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin iş hayatına atılacağı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun, Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün, iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; başarılı golcü Türk kahvesini pazarlamak için bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptı.