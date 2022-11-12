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Haberler Ekonomi Mauro Icardi, Türk kahvesini pazarlayacak

Mauro Icardi, Türk kahvesini pazarlayacak

12.11.2022

Mauro Icardi, Türk kahvesini pazarlayacak

GALATASARAY'IN PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin iş hayatına atılacağı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun, Türk kahvesini pazarlamak için bazı girişimlerde bulunduğu dile getirildi.

Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve performansını zirveye çıkaran Arjantinli golcünün, iş hayatında da önemli girişimler yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; başarılı golcü Türk kahvesini pazarlamak için bazı Türk iş adamları ile görüşmeler yaptı.

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