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Haberler Ekonomi Arıcıya kovan başına 15 lira destek verilecek

Arıcıya kovan başına 15 lira destek verilecek

13.11.2022

Arıcıya kovan başına 15 lira destek verilecek

TARIM ve Orman Bakanlığının "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği" ile organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için şartlar, başvuru yöntemi ve ödeme süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 30 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor. Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 15 lira destek verlecek. Tebliğ 3 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Bakanlığın Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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