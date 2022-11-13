EYT’de son viraja giriliyor

Milyonların beklediği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ocak ayında yürürlüğe girecek.

EYT uygulamasının ocakta başlamasının ardından başvuru süreci işleyecek.

Ocak sonuna kadar sürecek başvurularla ilgili maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla yapılacak. EYT'lilerin maaş hesabında, ocaktaki emekli maaş artışı da etkili olacak. 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan birinde sigortalı çalışmış olanlar EYT kapsamında bulunuyor.

HERKESİ KAPSIYOR

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, EYT konusunda merak edilen sorulara şu yanıtları verdi:

- EYT'de yaş ve prim şartı değişecek mi?

EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT ile ilgili şu var: Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil.

- EYT'de yıl ve prim değişecek mi?

EYT düzenlemesi konusunda çok açık söyledim, tespit ettiğimiz 1.5 milyon civarında dediğim rakam bizim haziran ayında aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına.

Prim gün sayısı, 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. Yani, EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz.

Kadınlar için 20 yıl erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler.

Yıl sonunda emekli olacaklardan sonra geriye kalan 4 milyon civarında kişi de sigorta prim ve sigortalılık yılını doldurdukça emekli olacak.

MECLİS'TE ÇÖZÜLECEK

- EYT ne zaman Meclis'e gelecek?

Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023'te uygulanacaktır. Bu sorunu çözüyoruz.

Öyle beklemeye niyetimiz yok. Aralık ayında Meclis'e geldiğinde göreceksiniz.

- Kimler, hangi çalışanlar EYT'lidir?

Bu sorunun bilinmeyen ya da göz ardı edilen tarafı şudur; EYT'li insanların büyük çoğunluğu 4/A'lılardır yani SSK primi ödeyen işçilerimizdir.

Dolayısıyla onların da önemli bir kısmı, yaklaşık yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Ben her gün veya her hafta bir odayı dinliyorum, işçileri dinliyorum. Bütün tarafları tamamlamak üzereyiz, bitiyor zaten görüşmelerimiz. Onların taleplerini alıp değerlendirdik, biz yolumuzu belirledik ama onların da bu süreçte yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin veya herkes emin olsun, bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olacak. Meclis'in de gerekli olan önerilerimizi dikkate alarak kararını vereceğini düşünüyorum.

SAĞLIKTA HAKKANİYETLİ ÖDEME BAŞLAYACAK

ÇALIŞMA Bakanı Bilgin, aralıkta yeni Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarının belirlenmesini reel tabloya göre yapacaklarını belirterek, sağlık sistemindeki ödemeleri hakkaniyetli hale getireceklerini söyledi. Bilgin, "SUT fiyatlarında şimdi işlem bazında fiyat belirlemesi yapıyoruz. Kurduğumuz komisyonun çalışması bitmek üzere. İnşallah bu aralık ayında yeni SUT fiyatlarının belirlenmesini bu reel tabloya göre yapacağız. Yani yüzde, götürü bazlı bir artış yapmayacağız. Bu, sağlık sistemindeki ödemeleri hakkaniyetli hale getirecek" diye konuştu

YAŞI DOLAN 5 BİN GÜNDE EMEKLİ OLACAK MI?

EĞER EYT çıkmamış olsaydı, 5900 gün üzerinden emekli olacaktı. Sadece prim günü koşulları farklıdır. 1999 öncesinde SSK'lı kadınlar 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresine tabi iken Emekli Sandığı iştirakçisi kadınlar 7200 prim gününü tamamlamak zorunda. Eğer çıkartılacak EYT yasası ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 günü, erkekler ise 9000 günü tamamladıkları tarihten itibaren EYT'den yararlanırlar.