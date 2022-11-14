Akaryakıta yeni indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları yeniden belirlenecek. Petrol ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları son dönemde daha çok petrol fiyatları ile şekilleniyor. Bunun nedeni döviz kurlarındaki oynaklığın azalması olarak dikkat çekiyor.

MAZOT FİYATI 25 LİRANIN ALTINA İNECEK

Motorin fiyatları (Mazot) için indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşecek. Bu akaryakıt indirimi ile motorinin litresi İstanbul'da 24,82 liraya düşecek. Dizel araçlar ise motorini Ankara'da 24,95, İzmir'de ise 24,98 liradan alacak.

Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 1,5 liraya inecek.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları için düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.

İL İL BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel listesi...

BENZİN FİYATI

İstanbul 22,68 TL

Ankara 22,84 TL

İzmir 22,83 TL

MAZOT FİYATI

İstanbul 26,33 TL

Ankara 26,51 TL

İzmir 26,53 TL