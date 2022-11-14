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Haberler Ekonomi DHMİ Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alım İlanı

DHMİ Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alım İlanı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 20 asistan, 40 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

14.11.2022, 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022, 10:38

DHMİ Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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