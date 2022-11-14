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Haberler Ekonomi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 İşçi alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 İşçi alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 personel alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

14.11.2022, 11:33

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO'nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 93 (MYO mezunu işçi) personel alımı yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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