Asgari ücret için ilk toplantı 7 Aralık’ta

Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği yeni zam görüşmeleri 7-8-9 Aralık tarihinde başlayacak. Türkiye'de tüm kesimler gözlerini yeni asgari ücret açıklamasına çevirmiş durumda. Merakla beklenen asgari ücrete, 2022 yılı içerisinde 2 kez zam yapılmıştı. 2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücrete yıl sonunda yeni bir zam daha gelecek. Zam senaryoları kulislerde tartışılırken, toplantının yapılacağı tarih de açıklandı.

TÜM KESİMLER KATILIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7-8-9- Aralık tarihlerinde toplanarak ücreti belirleyecek. Belirlenen asgari ücreti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Öte yandan, asgari ücret görüşmelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Aralık ayında üç kez toplanacak olan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu önce Bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Üç toplantının sonunda bir karara varılacak. Bu yıl asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek bir rakam olması konusunda bir beklenti hakim. Ancak 2023 Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin bu rakamı da geçebileceği tahmin ediliyor.

HANGİ RAKAM AĞIR BASIYOR?

MİLYONLARCA kişi Aralık ayının yaklaşması ile birlikte asgari ücrete gelecek zam oranı ile ilgili kulis bilgilerini merak etmeye devam ediyor. Geçen sene asgari ücrete ilk yapılan artışın yüzde 50 olması bu yıl da aynı beklentiyi oluşturdu. Asgari ücret dahil tüm çalışanların yeni maaşları enflasyon oranlarına göre hesaplanacak. Asgari ücret için çok sayıda zam ihtimali konuşuluyor ancak bunlardan en çok öne çıkan iki seçenek var. Yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5.500 liradan 7.700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8.250 liraya çıkacak. Beklentiler ise refah payı ile birlikte asgari ücretin 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde.

Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. İşverene teşvik konusu da komisyonda konuşulacak bir konu" ifadelerini kullanmıştı. Asgari ücret, pek çok ödemenin hesaplanmasında referans değer olarak kabul edildiği için, kamu maliyesi için kritik önem taşıyor.