Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviyeyi 4.571 puana taşıdı. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havaya karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi. Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü dile getiren analistler, G20 toplantısından gelecek haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Öte yandan dün dolar ve gram altın günü hafif prim yaparak kapattı

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