İşveren kesiminden EYT finansman kredisi talebi

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin çok dikkatli bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "EYT yasalaştığında işgücü kaybı ortalama yüzde 30 civarında olabilecektir. Bu grup, 45-55 arası yaş ortalamasında. Bu da firmalarımızı farklı açılardan olumsuz etkileyecektir" dedi.

Yorgancılar şunları söyledi: "Emekli olacak çalışan sayısına göre firmalara uygun faizli ve uzun vadeli Hazine kaynaklı bir KGF kredisi verilmeli. Kamu bankaları, TCMB politika faizinin belli oranı üzerinden, bir-iki yıl geri ödemesiz başta kıdem tazminatı ödemeleri olmak üzere doğacak kaynak ihtiyacı için, işletmelere orta ve uzun vadeli 'EYT finansman kredisi' sağlayabilmeli. İşverenlere İşsizlik Fonu'ndan kaynak aktarılarak kıdem tazminatlarının ödenmesi temin edilmeli. Bu kaynak 12-24 ayda taksitle geri ödenebilir. Yaş ve çalışma süreleri dikkate alınarak kademeli bir ayrılış planlanması önem taşıyor."