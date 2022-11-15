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Haberler Ekonomi Tavuk eti üretiminde yüzde 5,7 artış yaşandı

Tavuk eti üretiminde yüzde 5,7 artış yaşandı

15.11.2022

Tavuk eti üretiminde yüzde 5,7 artış yaşandı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 210 bin 77 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarken aylık bazda yüzde 2,7 azaldı. Eylülde 1 milyar 719 milyon 515 bin tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 6,5 ve aylık yüzde 2,1 artış kayıtlara geçti. Eylülde 114 milyon 798 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı eylül 2021'e kıyasla yüzde 4,5 yükseldi. Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 21,1 artarak 5 bin 433 tona yükseldi. Ocakeylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8, hindi eti üretimi yüzde 12,1, tavuk eti üretimi yüzde 10,4 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,8 artış kaydetti.
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