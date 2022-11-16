Asgari ücret bu yıl da enflasyona ezilmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Nebati, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle 1/1/2022 tarihinden itibaren asgari ücreti vergi dışı bırakmış ve asgari ücretin üzerinde kazanç elde eden çalışanların da ücretlerinin asgari ücrete isabet eden kısmını gelir ve damga vergisinden istisna etmiştik. Böylelikle asgari ücret üzerinde herhangi bir vergi yükü kalmadı" dedi.

'AYNI YAKLAŞIMI SÜRDÜRECEĞİZ'

Asgari ücretle çalışan vatandaşların yıl içinde herhangi bir dönemde vergi ödemesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Nebati, "Geçtiğimiz dönemde ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlara ve sanayi sicil belgesi sahibi kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranını da 1 puan indirmiştik. Bilindiği üzere yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata halihazırda güçlü bir desteğimiz var. Bu desteğimizi tüm kurumlarımızla her alanda sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Öte yandan nasıl ki asgari ücrete geçtiğimiz yıl yaptığımız artışlar enflasyon oranının üzerinde olduysa, nasıl ki adımlarımızı sabit ücretli çalışanlar lehine attıysak, yeni dönemde de aynı yaklaşımı devam ettireceğiz" sözleriyle çalışan kesime müjde verdi.

ENFLASYON ARALIK'TA DÜŞECEK

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki büyümeyi yakından takip ettiğini belirten Bakan Nebati, "İlgilerinin arttığını tüm dış ziyaretlerimde gözlemliyorum. Bu ziyaretlerimizde, ülkemizde yatırım iştahının çok yüksek olduğunu, makro ekonomik göstergelerin enflasyon haricinde gayet iyi olduğunu belirterek uluslararası yatırımcılara ülkemize hem doğrudan hem de portföy yatırımında bulunmalarını tavsiye ettik. Enflasyon da önümüzdeki aydan itibaren düşüş trendine girecektir" dedi.

Sosyal konut projelerine de değinen Bakan Nebati, "Birçok alanda olduğu gibi konut finansmanında da vatandaşlarımıza en uygun koşullarda kredi sağlamaya yönelik çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Aynı şekilde orta gelir grubu için yapılacak projemiz için de çalışmaların tamamlanmasının ardından yine çok uygun maliyetlerle gerekli tüm desteği vatandaşlarımıza kesintisiz vermeye devam edeceğiz" dedi.