AYM: İşveren, çalışanın mesajlarını kontrol edemez

TÜRKİYE'DE faaliyet gösteren bir şirket, Fırat Gerçek isimli çalışanının, iş arkadaşıyla yaptığı whatsapp yazışmalarında şirket çalışanları hakkında rahatsız edici ve hakaret içeren mesajlar tespit edildiği gerekçesiyle iş akdini feshetti. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Gerçek, telefondaki mesajların kişisel hakların korunması kapsamında olduğunu belirterek iş akdinin feshedilmesine itiraz etti. Mahkemeden istediği sonucu alamayan Gerçek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. (AYM), özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmederek Fırat Gerçek'i haklı buldu.

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