GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı 'http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" dedi.

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ise Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olma misyonunu burs ve kredilerde de en güçlü şekilde gösterdiğini kaydetti. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan burs ve öğrenim kredisi imkanını gençlerin hizmetine sunduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik" dedi.