Çesme Projesi ile kente 3 milyon turist gelecek

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kent gündeminde tartışmalara neden olan Çeşme Projesi ile ilgi konuştu. Proje ile İzmir'in turizm yönünden büyük bir cazibe noktası haline geleceğini söyleyen Kaya, projeye karşı olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 'Çeşme Projesi'ne karşı çıkmak, kente ihanet etmektir' sözünü yorumlayan Kaya, "Bakanımız doğru demiş. Buca Cezaevi sürecini nasıl şeffaf yürüttüysek Çeşme Projesi de aynı yürüdü. Şimdi Sayın Soyer projeye karşı tutum alıyor. Marjinal gruplarla, HDP'li arkadaşlarıyla Soyer yine karşı çıktı projeye. Çeşme'de itirazları ilk başlatanlar HDP'liler... 55 bin nitelikli istihdam kazanacak bu şehir, 15 milyar dolarlık yatırım gelecek. İzmir'de toplam yatak sayımız 80 bin... Biz zaten tam dolu olsak yılda ağırlayabileceğimiz turist sayısı 3 milyon. Kapasite belli. Yatak kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. 55 bin yatak planı var Çeşme Projesi'nde. Bir bu kadar daha turistin İzmir'e gelmesi demek bu" diye konuştu.

DİĞER