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Haberler Ekonomi G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı

G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı

Son dakika haberi... Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadelerine yer verildi.

16.11.2022, 10:46

G20 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı

Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi paylaşıldı.

Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi sonrası Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE VE BM'NİN ARACILIK ETTİĞİ İSTANBUL ANLAŞMASI'NDAN MEMNUNUZ
Yaşanan tahıl ve gıda krizine dikkat çekilen açıklamada, "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz. Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli." denildi.

Yaşanan mali krize değinilen açıklamada, "G20 Sonuç Bildirgesi: G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor." ifadeleri kullanıldı.

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