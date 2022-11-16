İzmir’e 5G müjdesi

İzmir Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Festivali (TECH İZMİR), İzmir Valiliği himayesinde ve Kalkınma Ajansı (İZKA) ev sahipliğinde İzmir Arena'da düzenlendi. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Köşger, "Valiliğimiz himayesinde, güzel İzmir'imiz bugün yine ilkleri ve yenilikleri bir arada yaşayacak. Türkiye'deki ilk büyük ödüllü e-spor müsabakası bugün burada yapılacak. İlimizin teknoloji yatırımlarının ilk somut adımını da hep beraber atacağız. Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisinin, festivalimizde ilk kez deneyimlenmesine fırsat verdiği için hem Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanımıza hem de Turkcell'e teşekkürlerimi sunuyorum. 5G teknolojisinin pilot olarak İzmir'de uygulanması sözü daha önce verilmişti. 5G'yi inşallah ilk defa İzmir'de uygularız" diye ifade etti. Bu etkinliğin yakın gelecekte İzmir'de atılacak girişimcilik adımlarının da beraberinde getirdiğini söyleyen Köşger, "Ankara siyasi, İstanbul ekonomi, İzmir'in de teknoloji başkenti olmasını istiyoruz. Buna altyapı hazırlayacağız. İzmir'i inşallah Türkiye'nin ve bölgemizin teknoloji başkenti yapacağız" diye konuştu.

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