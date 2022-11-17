ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği kazada ihmali bulunan kim varsa gereğinin yapılacağını söyledi.

"KIŞI SIKINTISIZ GEÇİRECEĞİZ"

Avrupa'nın bu kışı nasıl atlatacağını bilmediği bir ortamda Türkiye'nin doğalgaza erişimde hiçbir sıkıntı yaşamayacağını belirten Dönmez, "Boru hatlarımız, LNG ve FSRU tesislerimiz ve yer altı doğalgaz depolama tesislerimiz sayesinde, sıkıntı yaşamamayı hedefliyoruz" dedi.

Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirten Dönmez, "Deniz alanlarının yanı sıra kara alanlarımızda da hidrokarbon arama ve mevcut üretimi artırma çalışmalarına hız vererek TPAO tarafından 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 yılında ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedefliyoruz. Karada son 3 yılda 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulduk" dedi.