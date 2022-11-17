Değerinden fazlası istenen konutlarda satışlar düştü

TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalıp 102 bin 660 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konutla Hakkari, 42 konutla Ardahan ve 69 konutla Bayburt oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış gösterip 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışlarında ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ekim ayındaki ipotekli satışların 4 bin 260'ı, ocak-ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE DE SATIŞLAR DÜŞTÜ

İzmir'de ise, 8 bin 218 olan konut satışı 2022 yılı ekim ayında yüzde 30,8 oranında azalarak 5 bin 686 oldu. Kentte ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında azalarak bin 746, toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,7 oldu. İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 oranında azalarak 3 bin 940 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı da yüzde 69,3 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,4 oranında azalarak 829 oldu. Ekim ayında satışı yapılan konutların yüzde 14,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

BUCA BİRİNCİ SIRADA

İZMİR'DE 2022 Ekim ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 727 konut satılırken, Buca'yı 577 konut satışı ile Konak, 519 konut satışı ile Karşıyaka, 426 konut satışı ile Torbalı, 417 konut satışı ile Menemen, 376 konut satışı ile Bornova, 346 konut satışı ile Çiğli, 337 konut satışı ile Karabağlar, 223 konut satışı ile Dikili ve 180 konut sayısı ile Bayraklı takip etti.