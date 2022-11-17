  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi EGİAD’tan ‘Gelecek için sürdürülebilirlik zirvesi’

EGİAD’tan ‘Gelecek için sürdürülebilirlik zirvesi’

17.11.2022

EGİAD’tan ‘Gelecek için sürdürülebilirlik zirvesi’

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve girişimcilik noktasında farkındalık yaratmak amacıyla 'Gelecek için Sürdürülebilirlik Zirvesi' düzenlendi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen zirvede, 6 panel yapıldı. Panellerde, iklim değişikliği, ekonomik dalgalanmalar, savaş, kaynaklarının bilinçsizce kullanımı, ormansızlaşma, salgının tedarik zincirlerinin kusur ve kırılganlığını ortaya çıkarması konularını ele alındı. Zirvede konuşma yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de dünyanın korunmasının yanı sıra kuruluşlar ve bireyler için sürdürülebilirlik kavramının başarıyı getiren ortak bir anahtar olduğunu dile getirdi. Yelkenbiçer, "İklim kriziyle yok olmamak için yeşil dönüşüme, büyüyen nüfusu besleyip hayatta kalabilmek, kaynaklarımızı verimli kullanabilmek için dijital dönüşüme ihtiyacımız var. Ama bunları mümkün kılacak asıl unsur toplumsal dönüşüm" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA