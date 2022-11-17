EGİAD’tan ‘Gelecek için sürdürülebilirlik zirvesi’

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve girişimcilik noktasında farkındalık yaratmak amacıyla 'Gelecek için Sürdürülebilirlik Zirvesi' düzenlendi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde gerçekleştirilen zirvede, 6 panel yapıldı. Panellerde, iklim değişikliği, ekonomik dalgalanmalar, savaş, kaynaklarının bilinçsizce kullanımı, ormansızlaşma, salgının tedarik zincirlerinin kusur ve kırılganlığını ortaya çıkarması konularını ele alındı. Zirvede konuşma yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de dünyanın korunmasının yanı sıra kuruluşlar ve bireyler için sürdürülebilirlik kavramının başarıyı getiren ortak bir anahtar olduğunu dile getirdi. Yelkenbiçer, "İklim kriziyle yok olmamak için yeşil dönüşüme, büyüyen nüfusu besleyip hayatta kalabilmek, kaynaklarımızı verimli kullanabilmek için dijital dönüşüme ihtiyacımız var. Ama bunları mümkün kılacak asıl unsur toplumsal dönüşüm" dedi.

MERT ALPDÜNDAR