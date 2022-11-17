Hasadı başlayan çam fıstığı altınla yarışıyor

İZMİR Bergama'daki Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başladı. Boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağacına tırmanan üreticiler, kozalak topluyor. Depolama sürecinin ardından açık alana serilen kozalakların kabuklarından ayrılacağını anlatan Göbeller köyü Muhtarı Ertan Sağlam, üreticilerin 4 ay süresince hasada devam edeceklerini açıkladı. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ise, son yıllarda verimi düşen çam fıstığının kilogram fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğunu söyledi.