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Haberler Ekonomi İzmir’de 16 binden fazla kayıt dışı çalışan var

İzmir’de 16 binden fazla kayıt dışı çalışan var

17.11.2022

İzmir’de 16 binden fazla kayıt dışı çalışan var
TÜRKİYE'DE 7 milyon kayıt dışı çalışan olduğuna belirten Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, İzmir'de sahada yaptıkları denetlemeler sonucu 2022 yılının ilk 9 ayında 16 binden fazla sigortasız çalışan işçi ve 1102 tescilsiz işyeri tespit ettiklerini anlattı. Kurt, kayıt dışı istihdam nedeniyle devletin yılda 203 milyar lira zarara uğradığına dikkat çekti, çalışanları da işverenleri de uyardı. Kurt, "2022 Eylül ayı itibariyle Türkiye'de işsizlik yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti" dedi.
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