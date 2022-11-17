İZTO’nun ‘Kadın dostu kent’ projesine Şahne’den tam destek

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney ile birlikte gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kent Planlama Yaklaşımı" projesine, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'den destek geldi. Kadınların, kentin her alanında güvenlik endişesi taşımadan yaşaması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Şahne, "İzmir'de bu gözle incelenmesi gereken çok önemli bir alan var; Kültürpark. Ne yazık ki Kültürpark'ta akşam saatlerinde güvenlik açısından olumsuz gelişmeler yaşanabiliyor. O bölgede bulunan karakolumuz da bu anlamda önemli bir rol üstelenecektir. İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

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