Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Sözleşmeli Kütüphaneci alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı için ilan yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.