Ziraat Bankası’ndan büyükbaş hayvancılık için yeni proje

Tarım bankacılığı stratejisi kapsamında uygulamaya koyduğu kredilere bir yenisini daha ekleyen Ziraat Bankası, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik olarak 2020 yılında uygulamaya koyduğu "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş" projesinin ardından bu kez de büyükbaş süt hayvancılığının desteklenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş" projesini hayata geçirdi.

Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, "Şimdi küçük ölçekli aile işletmelerinin büyükbaş süt hayvanı sayısını artırabilmeleri amacıyla 600 bin TL'ye kadar uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi imkanı sunuyoruz. Amacımız, süt üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini orta ölçeğe çıkarmak" dedi. Kredilere ilk 18 ay anapara ödemesiz toplam 84 aya kadar vade verilecek. Üreticiye yansıyacak faiz oranı yıllık % 1,1- %5,5 aralığında olacak.