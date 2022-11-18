10 ayda 18 bin 366 konut satıldı

TÜİK'İN açıkladığı Ekim 2022 istatistiklerine göre Manisa'da 1729 konut satıldı. İlk 10 ayda satılan konut sayısı 18 bin 366 oldu. Manisa'da Ekim'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre düştü. Geçen yıl Ekim'de 2023 konut satılırken, bu yıl 294 konut az satılarak 1729'a geriledi. Bu yılın ilk 10 ayında satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre arttı. 2021'in ilk 10 ayında 16 bin 668 konut satılırken, 2022'in ilk 10 ayında satılan konut 1698 adet artarak 18 bin 336'ya yükseldi.

CÜNEYT HASÇELİK