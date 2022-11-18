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Haberler Ekonomi Azeri et üreticilerine İzmir’de marka tüyoları

Azeri et üreticilerine İzmir’de marka tüyoları

18.11.2022

Azeri et üreticilerine İzmir’de marka tüyoları
AZERBAYCANLI 15 et üreticisi, İzmirli et üreticileriyle buluştu. Türkiye'deki et üreticilerinin, aracıların ve sanayicilerin satış-pazarlama stratejileri hakkında bilgi almak amacıyla yapılan toplantıda, Azerbaycan'ın Kuzeybatı'sında geleneksel yöntemlerle üretilen kurutulmuş etin, nasıl global bir markaya dönüşebileceği görüşüldü. İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ev sahipliğindeki toplantıya; Proje Başkanı Yusuf Akhundov, Proje Koordinatörü Kerem Demirel, İZTO Meclis üyeleri ile Azerbaycanlı sektör temsilcileri katıldı.
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