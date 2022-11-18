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Haberler Ekonomi Kız Kardeşim Projesi sertifika töreni yapıldı

Kız Kardeşim Projesi sertifika töreni yapıldı

18.11.2022

Kız Kardeşim Projesi sertifika töreni yapıldı

MUĞLA'DA 'Kız Kardeşim Projesi' sertifika törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bizim çiftçimiz ile ilgili hayalimiz sadece karnını doyurması değil, dünyaya meydan okumasıdır" dedi. Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği, TOBB, Habitat Derneği ve Coca- Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen 'Kız Kardeşim Projesi' sertifika töreninde, verilen eğitimlerin boşa gitmediğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

OSMAN AKÇA

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