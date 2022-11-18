Konutlar Karadeniz’in doğalgazıyla ısınacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde sisteme verileceğini belirterek, 4 yıl içinde 40 milyon metreküpe çıkarılacak üretimin konutlarda kullanılan gazın tamamını karşılamaya yeteceğini ifade etti. Doğalgazda yüzde 75 sübvansiyon yapıldığını aktaran Dönmez, "Ekim itibariyle Avrupa'da kullanılan doğalgazın hane halkı bazında fiyatlarını paylaşıyorum: Hollanda'da bir metreküp gaz 81 lira 25 kuruş, İtalya'da 58 lira 24 kuruş, Almanya'da 41 lira 42 kuruş, Bulgaristan'da 31 lira. AB üyesi olmayan ülkelere de baktığımızda 5 lira 72 kuruş ile Avrupa'nın en ucuz gazını kullanıyoruz" dedi.

EVLERE KARADENİZ GAZI

KARADENİZ'DE keşfedilen doğalgazın gelecek yılın Mart'ında sisteme verileceğini belirten Dönmez, "İlk fazda üretim 10 milyon metreküp olacak. 4 yıl içerisinde maksimum faz dönemine çıkartacağız, kırk milyon metreküpe. 10 milyon metreküp günlük gazın yıllık karşılığı üç buçuk dört milyar metreküp eder. Bu da konutlarda mutfakta ve sıcak suda kullanılan gazı karşılayacak. Ama 4 yıl sonra biz üretimi 4 kat artıracağız. Konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz. Komşu sahalarda arama faaliyetlerimiz de sürüyor."

SANTRALLER İÇİN GÖRÜŞME

DÖNMEZ, nükleer santral için teknolojiyi geliştiren tüm ülkelerle ve şirketlerle görüşüldüğüne işaret ederek, "Zaten bu konuda teknoloji geliştiren ülke sayısı beş, altıyı geçmiyor. Nitekim şu anda SMR denilen küçük reaktörler, yani daha düşük kapasitede yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar var. İngiltere'de ve Amerika'da... Nükleer sıfır enjeksiyonu olduğu için en ciddi tercih nedenleri arasında olacak" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA