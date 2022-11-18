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Haberler Ekonomi Milas’ın markalı zeytinyağına TÜBİTAK desteği

Milas’ın markalı zeytinyağına TÜBİTAK desteği

18.11.2022

Milas’ın markalı zeytinyağına TÜBİTAK desteği

AMACI üniversite öğrencilerini proje üretmeye teşvik etmek olan ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca yürütülen 'Araştırma Projeleri Destekleme Programı' 2022/1 dönemi kapsamında yapılan başvurular değerlendirildi.

Akademik danışmanlığını Mehmet Günlük'ün yaptığı 'Markalı Zeytinyağı Üreten İşletmelerin Yöneticilerinin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Muğla İli Milas İlçesi Örneği' başlıklı proje önerisi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

ADEM ÜLKER

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