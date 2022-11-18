Milas’ın markalı zeytinyağına TÜBİTAK desteği

AMACI üniversite öğrencilerini proje üretmeye teşvik etmek olan ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca yürütülen 'Araştırma Projeleri Destekleme Programı' 2022/1 dönemi kapsamında yapılan başvurular değerlendirildi.

Akademik danışmanlığını Mehmet Günlük'ün yaptığı 'Markalı Zeytinyağı Üreten İşletmelerin Yöneticilerinin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Muğla İli Milas İlçesi Örneği' başlıklı proje önerisi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

ADEM ÜLKER