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Haberler Ekonomi Valiliğin sondaj kuyusu açma talebi kabul edildi

Valiliğin sondaj kuyusu açma talebi kabul edildi

18.11.2022

Valiliğin sondaj kuyusu açma talebi kabul edildi
İZMİR Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın, Çeşme'de işlettiği otelin sıcak su ihtiyacını karşılamak amacıyla bir adet sondaj kuyusu açma başvurusuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan olumlu yanıt geldi. Alaçatı'da yer alan 3258 ada 7 parselde yapılacak jeotermal kaynak arama çalışmasına Bakanlık 'ÇED raporu gerekli değildir' kararı verdi. Proje yaklaşık iki milyona mal olacak. Jeotermal su The S Hotel Alaçatı'nın havuz ve duş gibi sıcak su ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak.
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