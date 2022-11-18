VARMI uygulamasıyla her ihtiyaç karşılanıyor

ONLİNE hizmet pazarının arama motoru 'VARMI', konuma göre ihtiyaç duyulan hizmeti bulma özelliğiyle hizmet almak veya vermek isteyenlerin hızlıca birbirini bulmasını sağlıyor. Ev kadınlarının anne yemeklerine olan ihtiyacın fark edilmesiyle geliştirilen VARMI, kısa sürede sisteme evcil hayvan bakımı, evde kuaförlük, onarım, bahçe işleri, teknoloji desteği, temizlik, taşıma-kurye, masaj ve her alanda özel ders hizmetlerini de ekleyerek halk hizmet pazarına dönüştü.

VARMI'nın kurucusu Halil İbrahim Yüksel, sistemi kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğunu söyleyerek böyle bir platformun eksikliğini hissettiğini söyledi. Birbirine yakın mesafedeki insanların birbirlerinin ihtiyacını karşılayabileceğini ifade eden Yüksel, "İhtiyaç duyanlar ile onu karşılayabilecek olanları en hızlı şekilde bir araya getirmeyi amaçladık" dedi.