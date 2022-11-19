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Haberler Ekonomi Aralık’ta doğal gaza zam yapılmayacak

Aralık’ta doğal gaza zam yapılmayacak

19.11.2022

Aralık’ta doğal gaza zam yapılmayacak
ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aralık ayında doğal gazda bir fiyat değişikliği olmayacak" dedi. Bakan Dönmez, "Bu kışı bir sorun yaşamadan atlatacağız, yeter ki tedarikçiler sevkiyat planına uysun" diye konuştu. Katıldığı televizyon programında soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazında hem karada hem de denizde boru serimi işleminin tamamlandığını belirten Fatih Dönmez, "Hedefimiz Karadeniz gazını 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak" dedi.
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