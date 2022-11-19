Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168,50 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu yılın 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda fiyat artışlarının tespiti amacıyla yapılan denetimlerin sonuçları görüşüldü. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye 9 milyon 403 bin 237,50 lira daha idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul tarafından sütten tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlendi.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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