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Haberler Ekonomi “İlk evim ilk iş yerim” projesine rekor başvuru

“İlk evim ilk iş yerim” projesine rekor başvuru

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde başvuru sayıları netleşti. Arsalar için 1 milyon 177 bin 56 vatandaşın başvurusu alınırken, iş yeri sahibi olmak isteyen 73 bin 135 kişi talepte bulundu.

19.11.2022

“İlk evim ilk iş yerim” projesine rekor başvuru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK
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