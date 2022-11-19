TOGG elektriğini ‘SarjetTR’den alacak

MART 2023'te yollara çıkacak olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için enerji altyapısı çalışmalarında da sona gelindi. TOGG yollara çıktığında enerjisini nereden alabileceğini gösterecek ŞarjetTR uygulaması EPDK tarafından geliştirildi. 1 ocak 2023'te devreye girecek uygulama ile elektrikli araçla seyahat eden vatandaşlar güzergahları boyunca yer alan şarj istasyonlarının konumlarını görebileceği gibi şarj istasyonlarının boş ve doluluk bilgisine erişme ve randevu alma gibi seçeneklere de erişebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan patenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da telif hakkı alınan ŞarjetTR, 1 ocak 2023'te devreye alınacak.

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