Büyükşehir destekledi Denizli’de üretim arttı

KIRSALDA üreticilerin kalkınmasına katkı amacıyla 50'yi aşkın proje hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014'te kurduğu Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile 255 bin metre tarımsal sulama borusu desteği verdi. Meralarda sulama için 16 adet rüzgar gülü inşa eden Büyükşehir Belediyesi 2 bin 400 arı sahibine ekipman desteği verdi. Arıcılara bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas Yahşiler'de 861 bin 700 metrekare, Çal Akkent'te 692 bin 700 metrekarelik alanda bal ormanı kurma çalışmasında sona geldi

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