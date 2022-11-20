Emekli ve memurların zam farkı yükselecek

Merkez Bankası'nın Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonrası yeni yılda en düşük ve en yüksek emekli ile memur maaşlarında beklenti değişti. MB'nin piyasa katılımcılar anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.78'den yüzde 68.06'ya yükseldi. Peki bu tahmin gerçekleşirse memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Aralık'taki enflasyonda enerji fiyatlarının baz ektisinden dolayı bir düşüş bekleniyor. Yıl sonu enflasyonunun da yüzde 75'ler seviyesinde olacağı öngörülüyor. Bu enflasyon farkına göre memur ve emekli ücretlerine zam yapılacak. İlk 6 ayın sonunda yüzde 42.35'lik bir enflasyon oluştu ve emeklilere 42.35, memurlara 41.69 enflasyon farkı yansıtıldı. Yine ikinci 6 ayda yüzde 30 ile 35 arasında zam farkı ortaya çıkacak. Yılın ikinci altı ayında enflasyon oranının yüzde 20 ile 40 arasında gelmesi halinde zam oranları şöyle olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR İÇİN

En düşük 9 bin 105 lira olan memur maaşı yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 20 olarak gerçekleşirse 10 bin 926 lira, yüzde 25 olursa 11 bin 381 lira, yüzde 30 olursa 11 bin 836 lira, yüzde 35 olursa 12 bin 291 lira yüzde 40 olursa 12 bin 747 liraya kadar çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE

6 bin 78 lira maaş alan memurlar için ise yüzde 20 artış yapılırsa maaşı 7 bin 293 lira, yüzde 25 olursa 7 bin 597 lira, yüzde 30 olursa 7 bin 907 lira, yüzde 35 olursa 8 bin 205 lira, yüzde 40 olursa 8 bin 509 lira seviyesine gelecek.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ORAN

En düşük maaş alan SSK emeklilerinin Temmuz ayı itibarıyla 3 bin 500 lira aldığını düşünürsek yüzde 20 artış yapılması durumunda alacakları maaş 4 bin 200 lira, yüzde 25 artış olursa 4 bin 375 lira, yüzde 30 olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35 olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40 artış olursa 4 bin 900 lira seviyesine kadar çıkacak.

MEMURA REFAH PAYI VAR MI?

Ayrıca memur ve emeklilere 'sosyal refah payı' düzenlemesi adıyla bir artış yapılması da daha önce hükümet tarafından gündeme getirilmişti. Çünkü bu enflasyon farkları önceki dönemlerin enflasyon farkı olduğu için gelecek dönemlerin enflasyonunu yansıtmıyor. O nedenle gelecek dönemlerin enflasyonunun da karşılaması adına sosyal refah payı artışı söz konusu. Gelecek Şubat'tan itibaren enflasyonun, enerji fiyatlarındaki gerilemeyle düşeceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETE ÇIKARILIR MI?

En düşük emekli maaşı uygulaması Bağkur Tarım ile Esnaf Bağkur'da uygulanan bir uygulamadır. Bir önceki en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya yükseltildi. Sendikaların en düşük maaşın asgari ücrete çıkarılması yönünde talepleri var. Ancak önceki artış enflasyon farkı kadar oldu. Yine en düşük emekli maaşının enflasyon farkı kadar olacağı düşünülürken, bu miktarın asgari ücrete çıkarılması konusunda alınmış bir karar yok.

DUL VE YETİM AYLIKLARI?

Emekli dul ve yetim aylıkları asgari ücretin seviyesine göre belirlenir. Aynı şekilde yaşlılık aylığı da bu şekilde belirleniyor. Asgari ücretin artmasıyla beraber bu tutarlarda artış gerçekleşecektir.