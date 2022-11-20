  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘Konut satışlarındaki düşüşün nedeni krediler’

‘Konut satışlarındaki düşüşün nedeni krediler’

20.11.2022

‘Konut satışlarındaki düşüşün nedeni krediler’
Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti. Son aylarda yaşanan düşüş sebebiyle konut sektöründe kritik bir dönem başladı. Konut satışlarında yaşanan düşüşler hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gayrimenkul Komitesi Başkanı ve Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğunu söyledi. Kredili konut satışlarının gayrimenkul sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Aydemir, önümüzdeki dönemlerde konut kredi oranlarının düşmemesi halinde satışlarda yaşanan düşüşün devam edebileceğini belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA