‘Konut satışlarındaki düşüşün nedeni krediler’

Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti. Son aylarda yaşanan düşüş sebebiyle konut sektöründe kritik bir dönem başladı. Konut satışlarında yaşanan düşüşler hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gayrimenkul Komitesi Başkanı ve Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğunu söyledi. Kredili konut satışlarının gayrimenkul sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Aydemir, önümüzdeki dönemlerde konut kredi oranlarının düşmemesi halinde satışlarda yaşanan düşüşün devam edebileceğini belirtti.

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