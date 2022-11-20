Kuraklığa dayanabilen çavdar üretildi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu, kuraklığa dayanıklı çavdar üretimi gerçekleştirildi. Bakan Vahit Kirişçi, "AR-GE'nin de devreye girdiği multidisipliner çalışma ve teknolojinin kullanımı vazgeçilmezdir" dedi. 2012'de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Çavdar Islah Projesi başlatıldı. Kötü toprak şartları, soğuk, sıcak ve düşük yağış gibi iklim şoklarına karşı adaptasyonu yüksek olan çavdarın kuraklığa dayanıklı bir türü geliştirildi. Tescil işlemleri 2023'te tamamlanacak.

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