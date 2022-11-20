Manisa’da üreticiler ilk kez mandalina yetiştirdi

Ilıman iklimi seven mandalina, kışları genelde soğuk olan Manisa'da da Yuntdağyenice üreticileri tarafından ilk kez yetiştirildi. Yunusemre ilçesinde bulunan 450 rakımlı Yuntdağyenice köyünde bulunan Kocadere yanında üreticilerin çetin şartlarda ektiği mandalinalar ürün verdi. Üreticiler 20 seneden beri kendi ihtiyaçlarına göre üretim yapıyor. İlk başta toplanan ürünler eş, dost, akrabaya dağıtıldı. Ardından mandalina eken üretici sayısı artmaya başladı. Köylüler mandalinanın kilosunu köyde 8 liraya satarak gelir elde ediyorlar. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç ile birlikte üreticileri ziyaret etti ve mandalina hasadına katıldı.

100 AĞAÇ MEYVE VERİYOR

Üreticileri zorlu şartlara rağmen mandalina yetiştirdikleri için tebrik eden Kaymakam Kantay, "Çok güzel bir çalışma olmuş. Biz de hasat zamanına denk geldik. Yıllar önce buraya gelip mandalina ağacını dikmişler. Yetişmez denilen yerde bu ürünü yetiştirmişler. Bir ağaçla başlayıp şimdi 100'e yakın ağaç var. Toplanan mandalinaları köyde satıyorlar. Mandalina köylümüz için yeni bir geçim kaynağı oldu" diye konuştu.