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Haberler Ekonomi Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

Siirt Üniversitesi'nin sürekli işçi alacağı öğrenildi.

20.11.2022, 10:47

Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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