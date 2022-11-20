Tezgahlarda çinekop ve sarı kanat bolluğu

Tezgahlarda balık bolluğu sürüyor. Geçen hafta bollaşmaya başlayan çinekopa sarı kanat da eklendi. Balıkçılar, denizlerde çinekop ve sarı kanat akınının başladığını söyledi. Denizlerde çinekop ve sarı kanat akınının tezgahlara ve balık fiyatlarına yansıdığını söyleyen balıkçılar, kış mevsiminin vazgeçilmez iki balığını kaçırmamaları için vatandaşlara çağrıda bulundular. Balıkçılar, çinekop fiyatının ilerleyen dönemlerde yarı yarıya düşebileceğini söyledi.

YARI YARIYA DÜŞECEK

Bu arada vatandaşların tezgahlardaki sarı kanat ve çinekoplara büyük ilgi gösterdikleri dikkati çekti. Bir süre önce 150 lira olan çinekop balığının kilosunun 80 liradan, sarı kanadın 120 liradan, hamsinin 80 liradan, istavritin 80 liradan, palamudun tanesinin 70 liradan satıldığı görüldü. Hamsi ile çinekop fiyatlarının kafa kafaya gittiğini söyleyen balıkçılar, "İkisi de 80 liradan satılıyor. Balık fiyatları elbet daha da düşecek. Birkaç hafta sonra bollaşan balıkların fiyatı geriler. Çinekopun fiyatının 50-40 liraya kadar düşeceğini düşünüyoruz" dedi.