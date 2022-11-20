‘Üretimde ve ihracatta çok iyi bir noktadayız’

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin hem üretimde hem ihracatta çok iyi noktalara geldiğini belirterek, "İnsan kaynaklarında, AR-GE'de, teknoparklarda, organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde, küresel kıyaslamalarda öne geçecek kadar iyi gidiyoruz" dedi. Ekim ayı itibariyle ihracatın 253 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, "253 milyar doları kesinlikle azımsamamalıyız. Dünya ihracatından yüzde 1'e yakın bir pay alıyoruz. Diğer taraftan özellikle kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman ülkemizin yeni yatırımlara ihtiyacı var. Bugün de Adana'mızda gezdiğimiz tesislerde de çok yeni yatırımlar gördük. Ülkemizin yatırım iştahı çok yüksek" diye konuştu.

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