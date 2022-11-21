‘Tarımda 7.2 milyar dolar dış ticaret fazlamız var’

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve gerçekler' adıyla hazırladığı raporda, muhalefetin ortaya attığı manipülatif söylemleri çürüttü. Raporda, 'Tarımsal Gayri Safi Yurt İçi Hasılada sürekli düşüş yaşanıyor' iddiasına, "2003-2021 yılları arasında Tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılada önemli artışlar yaşandı. Cari fiyatlarla; 2002 yılında 25.1 milyar dolar olan tarımsal GSYH, 2021 yılında yüzde 78.1 artışla 44.7 milyar dolara yükseldi" diye karşılık verildi.



İHRACATÇI KONUMDAYIZ

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde ithalatçı bir ülke olduğu iddiasını rakamlarla çürüten Bakanlık, son 4 yılda ihracatta yüzde 29.5 oranında artış yaşandığını kaydederek, 2022 yılının ilk 9 ayında toplam 21.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan 2021'de tarım ve gıda ticaretinde 7.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiği vurgulandı.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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