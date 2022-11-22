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Haberler Ekonomi 10 ayda 39.6 milyonu aşkın turist ağırlandı

10 ayda 39.6 milyonu aşkın turist ağırlandı

22.11.2022

10 ayda 39.6 milyonu aşkın turist ağırlandı

TÜRKİYE turizmde yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 10 ayında 45 milyon 50 bin 97 ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı.Bu süreçte Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken, onu sırasıyla Rusya Federasyonu ve İngiltere izledi. Bakanlığın Ocak-Ekim 2022 verilerine göre Türkiye'yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 88,14 artışla 39 milyon 613 bin 471 yabancı ziyaret etti. Ekim ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,36 arttı ve 4 milyon 803 bin 198'e ulaştı.

BURCU ŞEN

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