Ege Ekonomik Forum 7-9 Aralık’ta yapılacak

EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup işbirliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) stratejik partnerliğiyle 7-9 Aralık'ta İzmir'de düzenlenecek Ege Ekonomik Forum'un tanıtım toplantısı Pasaport Kordon Otel'de yapıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt katıldı.

MERT ALPDÜNDAR