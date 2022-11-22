‘Odamız geleceğin oto tamircilerini yetiştiriyor’

İZMİR Oto Tamircileri Odası'nın Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) ile işbirliği altında gerçekleştirdiği Usta Öğreticilik Eğitimlerinde başarılı olan 39 üyeye belgeleri törenle verildi. Törene İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan ve oda yöneticilerinin yanısıra, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Karabağlar MEM Müdürü Hayrullah Kelekçi ve merkez yöneticileri, Bornova Oto Tamircileri Odası Başkanı Bülent İşçi, İzmir Demir İşleri Odası Başkanı Atilla Almaç ile kurslarda eğitim veren öğretmenler katıldı. Bugüne kadar 200'ün üzerinde esnaf sanatkara usta öğreticilik belgesi kazandırdıklarına dikkat çeken Oda Başkanı Heppekcan, "Bu eğitimlerle hem geleceğin ustalarını yetiştiriyoruz, hem de mesleğimizi ileride servislerin haksız rekabeti altında yok olmaktan koruyoruz" dedi.

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