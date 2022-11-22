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Haberler Ekonomi Teşvik alan yatırımların yüzde 63’ü yeni tesis

Teşvik alan yatırımların yüzde 63’ü yeni tesis

22.11.2022

Teşvik alan yatırımların yüzde 63’ü yeni tesis

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin geleceğine güvenen yatırımcıların ülkeye ilgisinin artarak devam ettiğini belirterek, eylül ayında teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 63'ünün komple yeni üretim tesisi olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin geleceğine güvenen yatırımcıların ülkeye ilgisinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Eylül ayında düzenlediğimiz bin 300 teşvik belgesiyle 29 bin 872 vatandaşımıza istihdam sağlayacak 45 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz. Üstelik bu yatırımların yüzde 63'ü komple yeni üretim tesisi." ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaştığı infografiğe göre, eylülde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 67'si imalat, yüzde 16'sı hizmetler, yüzde 13'ü enerji, yüzde 2'si tarım ve yüzde 2'si madencilik sektöründe yer aldı.

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