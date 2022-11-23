Asgari ücrette 4 maliyet hesabı

Asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta yapılacak. Ardından 8 ve 9 Aralık'ta ikinci ve üçüncü toplantılar gerçekleştirilerek 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına karar verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık edeceği toplantılardan, verilen beyanlara göre çalışanın enflasyona ezdirilmeyeceği bir sonuç çıkacak. Zam masasında işçileri Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, işvereni ise TİSK temsil edecek. Bu yılın ikinci yarısında asgari ücret 5 bin 500 lira yapılmıştı. Bu kez farklı zam oranları ve 4 senaryo gündemde. Asgari ücretin net maaşı işçileri ilgilendirirken işverenler de kendilerinin ödeyeceği brüt ücretin ne olacağını merakla bekliyor.

ÖDENECEK RAKAMLAR

YÜZDE 24 ZAMMA GÖRE: Asgari ücret 6 bin 800 lira olursa; işveren sigorta primi: 1.400 lira, işverene toplam maliyet: 9 bin 400 lira, işverenin maliyet artışı: 1.796,58 lira.

YÜZDE 39 ZAMMA GÖRE: Asgari ücret 7 bin 650 lira olursa; işveren sigorta primi: 1.575 lira, işverene toplam maliyet: 10 bin 575 lira, işverenin maliyet artışı: 2 bin 971,58 lira.

YÜZDE 47 ZAMMA GÖRE: Asgari ücret 8 bin 75 lira olursa; işveren sigorta primi: 1.662,50 lira, işverene toplam maliyet: 11 bin 162,50 lira, işverenin maliyet artışı: 3 bin 559,08 lira.

YÜZDE 55 ZAMMA GÖRE: Asgari ücret 8 bin 500 lira olursa; işveren sigorta primi: 1.750 lira, işverene toplam maliyet: 11 bin 750 lira, işverenin maliyet artışı: 4 bin 146,58 lira.